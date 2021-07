Allarme caldo estremo: dalla siccità in Italia al dramma del Canada, gli effetti del cambiamento climatico (Di venerdì 2 luglio 2021) A lanciare l’Allarme lo scorso 29 giugno è stata l’Autorità Distrettuale del fiume Po, che ha messo in evidenza un crollo significativo della portata del maggiore fiume Italiano, fino a valori del – 30%. Sotto accusa le temperature molto elevate delle ultime settimane, ma anche una mancanza di precipitazioni decisamente preoccupante. Il caso è lungi dall’essere isolato: gli episodi che si stanno verificando contemporaneamente in varie parti del mondo, dal Canada agli Stati Uniti, ci ricordano di quanto i cambiamenti climatici facciano ormai parte del nostro presente. siccità in Italia, crolla la ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 2 luglio 2021) A lanciare l’lo scorso 29 giugno è stata l’Autorità Distrettuale del fiume Po, che ha messo in evidenza un crollo significativo della portata del maggiore fiumeno, fino a valori del – 30%. Sotto accusa le temperature molto elevate delle ultime settimane, ma anche una mancanza di precipitazioni decisamente preoccupante. Il caso è lungi dall’essere isolato: gli episodi che si stanno verificando contemporaneamente in varie parti del mondo, dalagli Stati Uniti, ci ricordano di quanto i cambiamenti climatici facciano ormai parte del nostro presente.in, crolla la ...

