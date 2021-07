Alfa Romeo a Spielberg: la ripresa (Di venerdì 2 luglio 2021) Alfa Romeo a Spielberg di nuovo in azione per il secondo weekend di gare consecutive al Red Bull Ring. Le prove libere per il Gran Premio d’Austria sono state una faccenda semplice, senza grossi problemi. Nelle FP1, il pilota di riserva Callum Ilott è tornato nell’abitacolo al posto di Antonio Giovinazzi per la sua seconda sessione di prove libere dell’anno. Alfa Romeo a Spielberg: come sono andate le sessioni libere? Dopo le corse dello scorso fine settimana nel Gran Premio della Stiria, il team aveva una solida base su cui costruire e ottimizzare ulteriormente le due C41. Ma le ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 2 luglio 2021)di nuovo in azione per il secondo weekend di gare consecutive al Red Bull Ring. Le prove libere per il Gran Premio d’Austria sono state una faccenda semplice, senza grossi problemi. Nelle FP1, il pilota di riserva Callum Ilott è tornato nell’abitacolo al posto di Antonio Giovinazzi per la sua seconda sessione di prove libere dell’anno.: come sono andate le sessioni libere? Dopo le corse dello scorso fine settimana nel Gran Premio della Stiria, il team aveva una solida base su cui costruire e ottimizzare ulteriormente le due C41. Ma le ...

