Alex Zanardi: le sue condizioni a un anno dal terribile incidente

E' passato oltre un anno da quel tragico giorno, quali sono le reali condizioni del campione paraolimpico ce lo spiega sua moglie. Alex Zanardi, campione di hand bike, risponde a chi gli domanda come sta suo marito: "Comunica con noi, ma non riesce a parlare. È in condizioni stabili". Ancora non si sa quando l'atleta L'articolo proviene da La Luce di Maria.

