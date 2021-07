Alba Parietti | 60 anni di bellezza radiosa e sex appeal da vendere

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 2 luglio 2021) Arrivare ai 60 anni in forma smagliante. Missione riuscita per Alba Parietti. La showgirl e volto tv, nata a Torino il 2 luglio del 1961, segno zodiacale Cancro, celebra quest’anno un compleanno importante, dimostrando che non tutte le bellezze sono destinate a sfiorire con l’età. Come vive questo giro di boa anagrafico Alba Parietti? Come ha scritto candidamente in un suo recente post Instagram: «Sono sempre la stessa, piena di energia e voglia di vivere. Mancano pochissimi giorni: il 2 luglio compirò 60 anni. La notizia mi coglie impreparata, da una parte me ne sento 20 da un’altra 100, 1000. Ma ho ancora in mente ciò che voglio e con la stessa determinazione: essere una donna libera, generosa e spiazzante».