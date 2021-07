Ala | Smart Capitale e Palladio Holding nella quotazione sull’Aim Italia | investimento complessivo da 4 | 2 mln

(Di venerdì 2 luglio 2021)Capital,di partecipazioni conpermanente specializzata in investimenti di private equity e di private investments in public equity, e Pfhdi partecipazioni indipendente conpermanente, hanno sottoscritto un impegno divincolante nell’ambito del collocamento istituzionale strumentale all’ammissione alle negoziazionidelle azioni ordinarie di Ala, attiva nel settore dei servizi di logistica integrata e di distribuzione di prodotti e componentistica destinati ...

Il Sole 24 ORE

Il 25 giugno scorsoha depositato in Borsa Italiana la comunicazione di pre - ammissione relativa all'ammissione alle negoziazioni su Aim Italia.Capital e Palladio Holding, in qualita' di ...Fulvio Scannapieco e Vittorio Genna, rispettivamente Presidente e Vicepresidente nonche´ azionisti di riferimento di, infine affermano: " Siamo onorati cheCapital e Palladio Holding si ...Investimento complessivo da 4,2 milioni di euro (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 02 lug - Smart Capital, holding di partecipazioni con ...(Teleborsa) - Smart Capital, holding di partecipazioni con capitale permanente specializzata in investimenti di Private Equity e di Private Investments in Public Equity e PFH Palladio ...