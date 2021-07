Air Italy | altri sei mesi di CIG per 1 450 dipendenti

Advertising

AnsaSardegna : Via libera a proroga cig di 6 mesi per lavoratori Air Italy. Ammortizzatori sino al 31 dicembre 2021 #ANSA - ansa_economia : Via libera a proroga cig 6 mesi per lavoratori Air Italy. Ammortizzatori sino al 31 dicembre 2021 #ANSA - UnioneSarda : #Sardegna - Air Italy, firmata la proroga della cassa integrazione per 6 mesi - infoitinterno : Air Italy, Todde: Con Cig al 31/12 lavoratori protetti in mesi fondamentali - RCacciuottolo : RT @AiritalyU: Scongiurato, almeno per il momento, lo spettro dei licenziamenti per i lavoratori di Air Italy. E’ stata firmata ieri sera,… -

I dipendenti di Air Italy potranno godere di altri 6 mesi di cassa integrazione. Lo fanno sapere i sindacati annunciando la firma della proroga degli ammortizzatori sociali per gli oltre 1400 lavoratori a rischio.