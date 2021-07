Afghanistan | truppe Usa e Nato lasciano la base di Bagram

Advertising

codeghino10 : RT @Radio1Rai: ??#Afghanistan Tutte le truppe USA e #Nato hanno lasciato la base aerea di Bagram. Lo riferisce il dipartimento americano del… - Radio1Rai : ??#Afghanistan Tutte le truppe USA e #Nato hanno lasciato la base aerea di Bagram. Lo riferisce il dipartimento amer… - SjDHE0xGbeKIRlt : RT @guerrenelmondo: #Afghanistan: E’ iniziato il ritiro delle truppe #USA dall’Afghanistan - MacciFrancesco : ?? GeoHub CAFFÈ ? ?? Afghanistan: quali prospettive future? Quale sarà lo scenario nel Paese e nell'area dopo il riti… - TuttoQuaNews : RT @ilfoglio_it: Il ritiro dei soldati occidentali dall'Afghanistan accelera la guerra civile. La prima puntata di un horror internazionale… -

Ultime Notizie dalla rete : Afghanistan truppe

8.00, Usa e Nato lasciano Bagram Lestatunitensi e della Nato hanno lasciato la base aerea di Bagram, in. Lo ha riferito una fonte del dipartimento della Difesa Usa all'...Tutte leUsa e Nato hanno lasciato la base aerea di Bagram in. Lo riferisce una fonte del dipartimento americano della Difesa. Un segnale che il completo ritiro delle forze internazionali ...Tutte le truppe Usa e Nato hanno lasciato la base aerea di Bagram in Afghanistan. Lo riferisce una fonte del dipartimento americano della Difesa. Un segnale che il completo ritiro delle forze internaz ...Tutte le truppe Usa e Nato hanno lasciato la base aerea di Bagram in Afghanistan. Lo riferisce all'agenzia francese Afp una fonte del dipartimento statunitense della Difesa.