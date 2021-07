“Addio Margot”. Morta all’improvviso a 47 anni: la conoscevano tutti per i suoi video divertenti (Di venerdì 2 luglio 2021) A dare il tristissimo annuncio notizia della scomparsa della blogger Margot ci ha pensato la pagina ‘Telecapri & Co”, porgendole il proprio grazie per tutte le risate da lei donate nel corso degli anni. “Buongiorno ragazzi, purtroppo è venuta a mancare la nostra cara Margot. Ci hai fatto divertire e svagare, ti ricorderemo per sempre con affetto. Che la terra ti sia lieve”. Margot era di Napoli, luogo in cui è partita difatti un’immensa ondata di affetto nei confronti della protagonista di TikTok. Sotto alcuni dei post di Margot si legge per esempio: “Riposa in pace, quante risate ci hai fatto ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 2 luglio 2021) A dare il tristissimo annuncio notizia della scomparsa della bloggerci ha pensato la pagina ‘Telecapri & Co”, porgendole il proprio grazie per tutte le risate da lei donate nel corso degli. “Buongiorno ragazzi, purtroppo è venuta a mancare la nostra cara. Ci hai fatto divertire e svagare, ti ricorderemo per sempre con affetto. Che la terra ti sia lieve”.era di Napoli, luogo in cui è partita difatti un’immensa ondata di affetto nei confronti della protagonista di TikTok. Sotto alcuni dei post disi legge per esempio: “Riposa in pace, quante risate ci hai fatto ...

Advertising

NapoliToday : #Cronaca L'addio del web a Margot: 'Ci mancherai, eri così solare' - howvyoulikethat : RT @stefidale1: Addio Margot, vai a far divertire gli angeli in paradiso <3 - NapoliToday : #Cronaca Addio a Margot: la famosa tiktoker delle Salicelle - stefidale1 : Addio Margot, vai a far divertire gli angeli in paradiso <3 -