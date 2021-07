Addio a Margot, nota tiktoker napoletana. Funerale pagato da parenti lontani (Di venerdì 2 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – È morta Margot, la simpatica transessuale che abitava nel Rione Salicelle di Afragola divenuta popolare per i suoi video su TikTok. La notizia in poco tempo è diventata virale sui social network, tanti la ricordano con affetto. Il decesso sarebbe dovuto a un malore improvviso che l’avrebbe costretta al ricovero. Questa mattina si sono svolti i funerali della 47enne. Le esequie di Margot – all’anagrafe Gennaro Albuzzi – molto popolare a Napoli e in Campania, si sono svolte nella chiesa di San Michele Arcangelo, nel rione dove viveva. Quando ieri si è diffusa sui social la notizia della morte di Margot, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – È morta, la simpatica transessuale che abitava nel Rione Salicelle di Afragola divenuta popolare per i suoi video su TikTok. La notizia in poco tempo è diventata virale sui social network, tanti la ricordano con affetto. Il decesso sarebbe dovuto a un malore improvviso che l’avrebbe costretta al ricovero. Questa mattina si sono svolti i funerali della 47enne. Le esequie di– all’anagrafe Gennaro Albuzzi – molto popolare a Napoli e in Campania, si sono svolte nella chiesa di San Michele Arcangelo, nel rione dove viveva. Quando ieri si è diffusa sui social la notizia della morte di, ...

anteprima24 : ** Addio a #Margot, nota tiktoker napoletana. Funerale pagato da parenti lontani ** - theonlysungod : sapete chi è una dea? margot robbie. da lei mi farei fare qualsiasi cosa addio. - trash_guyy : Addio Margot, grazie per tutte le risate?? - NapoliToday : #Cronaca L'addio del web a Margot: 'Ci mancherai, eri così solare' - sweetlikejichu : RT @stefidale1: Addio Margot, vai a far divertire gli angeli in paradiso <3 -