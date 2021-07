Acea Energia e WindTre, partnership per la fornitura di energia elettrica e gas (Di venerdì 2 luglio 2021) ROMA – Partnership tra Acea energia e WindTre per promuovere e commercializzare, a partire dai punti vendita dell’operatore tlc di Veneto e Puglia, l’offerta Luce & Gas contraddistinta dal brand “WindTre Luce & Gas powered by Acea energia”. L’intesa commerciale, fortemente innovativa per la sua configurazione, introduce un modello di collaborazione tra le due società finalizzato a valorizzare la potenzialità commerciale del brand WindTre e la solidità di Acea energia nella gestione ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 2 luglio 2021) ROMA – Partnership traper promuovere e commercializzare, a partire dai punti vendita dell’operatore tlc di Veneto e Puglia, l’offerta Luce & Gas contraddistinta dal brand “Luce & Gas powered by”. L’intesa commerciale, fortemente innovativa per la sua configurazione, introduce un modello di collaborazione tra le due società finalizzato a valorizzare la potenzialità commerciale del brande la solidità dinella gestione ...

