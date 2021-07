A tre settimane dalle Olimpiadi crescono i contagi a Tokyo: possibile manifestazione a porte chiuse (Di venerdì 2 luglio 2021) E' di nuovo a rischio la presenza del pubblico ai Giochi Olimpici. Le Olimpiadi che cominceranno il prossimo 23 luglio a Tokyo potrebbero non avere spettatori: è quanto ha ipotizzato il primo ministro ... Leggi su globalist (Di venerdì 2 luglio 2021) E' di nuovo a rischio la presenza del pubblico ai Giochi Olimpici. Leche cominceranno il prossimo 23 luglio apotrebbero non avere spettatori: è quanto ha ipotizzato il primo ministro ...

Ultime Notizie dalla rete : tre settimane Opel Astra sta arrivando, ultimati i test estremi ...stanno ultimando le verifiche finali e mancano poche settimane alla sua presentazione . Al momento Opel si sta occupando della messa a punto e dell'omologazione del veicolo in condizioni reali. Tre ...

A tre settimane dalle Olimpiadi crescono i contagi a Tokyo: possibile manifestazione a porte chiuse ... è quanto ha ipotizzato il primo ministro del Giappone, Yoshihide Suga, preoccupato per l'aumento di contagi nella capitale a 3 settimane esatte dall'inizio dei Giochi. "La sicurezza e la protezione ...

Dopo 3 settimane riappaiono i tori scappati a San Gillio: la caccia grossa è finita? La Stampa Paura Covid a Tokyo, possibili Olimpiadi a porte chiuse AGI - Le Olimpiadi che cominceranno il prossimo 23 luglio a Tokyo potrebbero non avere pubblico: è quanto ha ipotizzato il primo ministro del Giappone, Yoshihide Suga, preoccupato per l'aumento di con ...

Allarme dell'Oms: casi in aumento dopo tre mesi di calo ROMA - L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato i casi di Covid-19 in Europa hanno ricominciato ad aumentare dopo due mesi di calo e che c'è il rischio di una nuova ondata "a meno che non ...

