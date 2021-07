A Pozzuoli l’ordinanza per non sprecare l’acqua potabile (Di venerdì 2 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPozzuoli (Na) – Un’ordinanza emessa dal sindaco di Pozzuoli (Napoli), Vincenzo Figliolia, vieta, in via cautelativa a partire da oggi e fino a nuova disposizione, l’utilizzazione di acqua potabile per usi diversi da quelli igienico-sanitari e domestici. In particolare, l’acqua non potrà essere utilizzata per l’innaffiamento di prati, giardini e aree agricole, nonché per il lavaggio di autoveicoli ed il riempimento di piscine. “Con l’inizio del caldo si sono registrati aumenti dei consumi idrici che hanno portato a carenze d’acqua potabile in alcuni punti della città – ha ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Un’ordinanza emessa dal sindaco di(Napoli), Vincenzo Figliolia, vieta, in via cautelativa a partire da oggi e fino a nuova disposizione, l’utilizzazione di acquaper usi diversi da quelli igienico-sanitari e domestici. In particolare,non potrà essere utilizzata per l’innaffiamento di prati, giardini e aree agricole, nonché per il lavaggio di autoveicoli ed il riempimento di piscine. “Con l’inizio del caldo si sono registrati aumenti dei consumi idrici che hanno portato a carenze d’acquain alcuni punti della città – ha ...

