A Napoli la protesta dei disoccupati | immondizia davanti al Maschio Angioino

(Di venerdì 2 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Un gruppo didel “Movimento 7 Novembre” hato stamattinaal, dov’era prevista la riunione del Consiglio comunale di, portando. In precedenza, gli aderenti al Movimento , con guanti e palette, avevano pulito via Acton ed aree del Porto. La– ha detto un portavoce dei manifestanti – nasce dalla mancanza di decisioni del tavolo interistituzionale, che si è riunito il 9 giugno scorso in prefettura e che avrebbe dovuto formulare ...

...prima di inginocchiarsi in segno dicontro le forme di discriminazione razziale, ma al contempo è legata all'idea che questa battaglia si combatte in altri modi. APPROFONDIMENTI VIDEO,...La- ha detto un portavoce dei manifestanti - nasce dalla mancanza di decisioni del tavolo interistituzionale, che si è riunito il 9 giugno scorso in prefettura e che avrebbe dovuto ..."La protesta - ha detto un portavoce dei manifestanti - nasce dalla mancanza di decisioni del tavolo interistituzionale" ...Il Comune di Napoli non ha i fondi per pagare i dipendenti dei parchi pubblici «che così chiudono alle 22 e non alle 24 come promesso e come comunicato sul sito web. La Villa Comunale tra rifiuti, deg ...