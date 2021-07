A Milano il teatro gira in Apecar (Di venerdì 2 luglio 2021) Se la gente non va a teatro, il teatrante va a cercarla nelle strade e nei cortili. E se una volta c’era il carro degli artisti scarrozzanti, adesso in città il mezzo di lavoro è l’Apecar. Era nato così, la scorsa estate, coi teatri chiusi per la pandemia e i lavoratori dello spettacolo sul lastrico, il Mototeatro del teatro Oscar, il più piccolo palcoscenico che abbia mai girato per Milano. Un teatro grande come il cassone di un Apecar, che entrava nei chiostri di Sant’Eustorgio o nei cortili popolari (ma veri: no gentrification) di via Porpora, e che ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 2 luglio 2021) Se la gente non va a, il teatrante va a cercarla nelle strade e nei cortili. E se una volta c’era il carro degli artisti scarrozzanti, adesso in città il mezzo di lavoro è l’. Era nato così, la scorsa estate, coi teatri chiusi per la pandemia e i lavoratori dello spettacolo sul lastrico, il MotodelOscar, il più piccolo palcoscenico che abbia maito per. Ungrande come il cassone di un, che entrava nei chiostri di Sant’Eustorgio o nei cortili popolari (ma veri: no gentrification) di via Porpora, e che ...

A Milano torna il teatro su tre ruote di Giacomo Poretti Vita A Milano il teatro gira in Apecar La scorsa estate era stata una sfida nella città dei teatri chiusi: portare con un "mezzo di lavoro" agile lo spettacolo nei cortili, nei chiostri, nelle strade. Quest'anno Teatro Oscar ci riprova. Si ...

Anche i santi hanno i brufoli, di e con Giovanni Scifoni Milano - Lunedì 12 luglio 2021 prosegue la seconda edizione di MotoTeatro , la rassegna di spettacoli itineranti che deSidera Teatro Oscar porta in giro su tre ruote per le vie di Milano. Alle ore ...

