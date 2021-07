A Italia Viva si drizzano le antenne. Vuole alzare i limiti all’elettrosmog. Emendamento al decreto Governance del Pnrr. Caldeggiato dal ministro Colao per spingere il 5G (Di venerdì 2 luglio 2021) Il partito di Matteo Renzi corre in aiuto di Vittorio Colao (nella foto). Ovvero parte alla carica per alzare i limiti all’elettrosmog e adeguarli così al resto d’Europa. Da ex ceo di Vodafone, l’attuale ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale, conosce bene la materia e anche se, nelle uscite pubbliche, sull’argomento ha cercato sempre di mantenersi in equilibrio, tra antenne e salute, è noto come la pensi. Nel piano che consegnò all’allora premier Giuseppe Conte (leggi l’articolo) sostenne, per accelerare lo sviluppo delle reti 5G, la necessità di “adeguare i ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 2 luglio 2021) Il partito di Matteo Renzi corre in aiuto di Vittorio(nella foto). Ovvero parte alla carica pere adeguarli così al resto d’Europa. Da ex ceo di Vodafone, l’attualeper l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale, conosce bene la materia e anche se, nelle uscite pubbliche, sull’argomento ha cercato sempre di mantenersi in equilibrio, trae salute, è noto come la pensi. Nel piano che consegnò all’allora premier Giuseppe Conte (leggi l’articolo) sostenne, per accelerare lo sviluppo delle reti 5G, la necessità di “adeguare i ...

