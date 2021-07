A Cannigione inaugurato il nuovo ufficio della Capitaneria di Porto

(Di venerdì 2 luglio 2021) (Visited 78 times, 81 visits today) Notizie Simili: I 15 luoghi in Italia che ti fanno sentire… Olbia capitale tra le città del mirto: si prepara… Dalla Olbia - Santa Teresa al ponte di ...

Ultime Notizie dalla rete : Cannigione inaugurato

Gallura Oggi

"La presenza della Capitaneria è un'esigenza necessaria per garantire la sicurezza in un porto diventato così importante per volumi e traffico , con mille posti barca solo su, senza ...Cagliari, 2 luglio 2021 - È statoquesta mattina al porto di, alla presenza dell'Assessore dei Lavori Pubblici, Aldo Salaris, il nuovo ufficio della Capitaneria di porto. Ospitato all'interno della torre di ...Inaugurato ad Arzachena il nuovo ufficio della Capitaneria di Porto. La nuova sede, al porto di Cannigione, è ospitata all’interno della torre di controllo appena ristrutturata. Al taglio del nastro p ...Ospitato all’interno della torre di controllo ristrutturata e resa completamente fruibile grazie a un finanziamento della Regione compreso nei lavori di completamento del porto turistico, rappresenter ...