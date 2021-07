5 film Pixar che vorremo diventassero serie animate (Di venerdì 2 luglio 2021) Il 7 luglio debutta su Disney+ Monsters & Co. La serie – Lavori in corso!, adattamento seriale della mitica saga animata della Pixar che ha fatto la sua comparsa nelle sale per la prima volta nel 2001. Negli episodi in arrivo vedremo ciò che è successo a Monstropoli dopo gli eventi del film originale e la scoperta che la centrale elettrica radunava molta più energia facendo ridere i bambini della Terra. Ecco che, dunque, una nuova generazione di mostri, fra cui il protagonista, Tylor Tuskmon, dove rimettere in discussione le proprie qualità, mentre si confronta con le vecchie glorie James Sullivan e Mike Wazowski. Anche se in passato ... Leggi su wired (Di venerdì 2 luglio 2021) Il 7 luglio debutta su Disney+ Monsters & Co. La– Lavori in corso!, adattamento seriale della mitica saga animata dellache ha fatto la sua comparsa nelle sale per la prima volta nel 2001. Negli episodi in arrivo vedremo ciò che è successo a Monstropoli dopo gli eventi deloriginale e la scoperta che la centrale elettrica radunava molta più energia facendo ridere i bambini della Terra. Ecco che, dunque, una nuova generazione di mostri, fra cui il protagonista, Tylor Tuskmon, dove rimettere in discussione le proprie qualità, mentre si confronta con le vecchie glorie James Sullivan e Mike Wazowski. Anche se in passato ...

Advertising

virgy_xp : RT @nooooIknow: Ho visto Coco molte volte e nonostante io sappia cosa succede e come va a finire, piango ogni santa volta. Stessa cosa con… - _Darifa_ : Oggi ci sarà un evento on-line gratuito con la regista Brenda Chapman! Sarà in conversazione virtuale a… - ffedexs : RT @trashloger: Comunque raga io spero davvero che prima o poi la Disney Pixar faccia un film d’animazione ambientato in Sicilia mi va bene… - IntoThe4K : @sketchcrawl Ciao!Ma davvero LUCA avrà la lingua italiana nel disco 4k Americano? Cioè qui in Italia non abbiamo un… - marinagalatioto : Luca nuovo film disney Pixar recensione . . #recensione #lucailfilm #disney #pixar marinagalatioto -