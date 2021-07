Zaniolo: “Tutti gasati da Mourinho. Italia? Tutti ne hanno paura” (Di giovedì 1 luglio 2021) Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Tra i temi toccati dal classe ’99 c’è la voglia di ricominciare coi giallorossi: “Siamo Tutti gasati perché non vediamo l’ora di dimostrare a Mourinho quanto valiamo. È un grande allenatore e ha vinto tanto. Per me è un onore essere allenato da lui, perciò non vedo l’ora di cominciare”. Di seguito le sue dichiarazioni complete. SULLA NAZIONALE – “Tifo come un matto davanti alla televisione quando gioca l’Italia. Sorpreso? Per niente. So quanto valgono i miei compagni e quanta forza sono ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 luglio 2021) Nicolò, centrocampista della Roma, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Tra i temi toccati dal classe ’99 c’è la voglia di ricominciare coi giallorossi: “Siamoperché non vediamo l’ora di dimostrare aquanto valiamo. È un grande allenatore e ha vinto tanto. Per me è un onore essere allenato da lui, perciò non vedo l’ora di cominciare”. Di seguito le sue dichiarazioni complete. SULLA NAZIONALE – “Tifo come un matto davanti alla televisione quando gioca l’. Sorpreso? Per niente. So quanto valgono i miei compagni e quanta forza sono ...

Advertising

Gazzetta_it : #Buongiorno con la #primapagina di oggi ?? ZANIOLO: 'L'ITALIA FA PAURA A TUTTI' Tutte le notizie ??… - giovanni_guasta : RT @Gazzetta_it: #Buongiorno con la #primapagina di oggi ?? ZANIOLO: 'L'ITALIA FA PAURA A TUTTI' Tutte le notizie ?? - sportface2016 : #Calcio Nicolò #Zaniolo non vede l'ora di ricominciare con la Roma. Per Euro 2020 c'è invece un'#Italia che fa pa… - Crow28270323 : RT @Gazzetta_it: Zaniolo: 'Mancini è super. E adesso tutti hanno paura dell'Italia' #esclusiva - Paolo_ADP10 : RT @LelloPinto: Zaniolo è un grande e sfortunato giocatore. Tutti lo aspettiamo in campo. C'è un però. Come Rabiot, ha una madre troppo fic… -