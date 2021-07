Zaniolo tifoso numero uno | «Tutti hanno paura dell’Italia Col Belgio nessuno sbaglierà»

(Di giovedì 1 luglio 2021) Nicolòha parlato del camminoa Euro 2020 con il match contro ilin primo piano Nell’Italia che ha già fatto innamorarea Euro 2020, ci sarebbe stato alla perfezione anche Nicolò. Purtroppo l’ennesimo infortunio al ginocchio lo ha messo k.o., ma lui non lascia soli gli Azzurri e li sostiene da casa. E in una intervista a La Gazzetta dello Sport, il talento della Roma ha parlato del cammino della Nazionale e non solo. ITALIA – «Sorpreso? Per niente. So quanto valgono i miei compagni e quanta forza sono riusciti a creare facendo gruppo. I titolari non sono solo ...

L'attaccante romanista Nicolò Zaniolo ha rilasciato un'esclusiva a La Gazzetta dello Sport. "L'Italia fa paura a tutti" titola la rosea. "Tifo come un matto davanti alla televisione. Che forza i miei ..."