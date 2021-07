Zanardi, la moglie: 'Condizioni di Alex sono stabili' (Di giovedì 1 luglio 2021) A un anno dall'incidente le Condizioni di Alex Zanardi 'sono sostanzialmente stabili. Attualmente si trova in una clinica speciale, dove sta seguendo un programma di riabilitazione'. Così la moglie ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 1 luglio 2021) A un anno dall'incidente ledisostanzialmente. Attualmente si trova in una clinica speciale, dove sta seguendo un programma di riabilitazione'. Così la...

