(Di venerdì 2 luglio 2021) Undi4 anticipa che lainsugli schermi di Paramount Network, svelati i nuovi arrivi nel cast.4 ha ora unche anticipa il ritornoche avverrà insu Paramount Network, anche se per ora non è stata svelata la data di uscita. Nel filmato si assiste a molti momenti drammatici, sparatorie e persino un'esplosione, lasciando in sospeso i fan sul destino del protagonista interpretato da Kevin Costner. Tra i nuovi arrivi nel cast ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Yellowstone 4: un trailer regala le prime scene della serie che tornerà in autunno -

Ultime Notizie dalla rete : Yellowstone trailer

Movieplayer.it

Mentre la maggior parte dei fan spera in una premiere estiva, Paramount Network non ha confermato una data o rilasciato unper il ritorno di. Per fortuna, la star dello show ha ...Da quello che si vede sulAngelina Jolie, 46 anni, è supertonica in QUELLI CHE MI VOGLIONO MORTO, l'atteso thriller ... la costumista Kari Perkins, il montatore di '',Chad Galster, e ...Kevin Costner ha pubblicato una sua foto su Instagram e i fan hanno assediato il post cercando conferme sulla quarta stagione di Yellowstone.Una foto del protagonista di Yellowstone postata da Kevin Costner alimenta la reazione dei fan dell'acclamata serie western in attesa della quarta stagione. Paramount Network non ha ancora annunciato ...