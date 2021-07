Xi è pronto a schiacciare Taiwan per la riunificazione delle Cine

Leggi su formiche

(Di giovedì 1 luglio 2021) Il segretario del Partito comunistase, il capo dello stato Xi Jinping, ha promesso di completare la “” e di “” qualsiasi tentativo di proclamare l’indipendenza formale di. È una dichiarazione forte, ma assolutamente in linea con il pensiero strategico che Xi sta imprimendo nel Partito/Stato: la Cina deve essere una potenza globale e per farlo non può permettersi frammentazioni. La Repubblica popolarese vede la Repubblica di Cina come una provincia ribelle, e percepisce che il territorio è elevato a nodo di attrito con le Democrazie (secondo indicazione ...