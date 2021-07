Xi celebra il centenario del PCC e fissa gli obiettivi futuri Messaggio al mondo: l'ascesa cinese è irreversibile (Di giovedì 1 luglio 2021) Dai 57 membri del 1921 ai 95 milioni di oggi. Il presidente cinese rivendica l'unicità del percorso di Pechino e fissa gli obiettivi futuri in un percorso "irreversibile" che il mondo deve accettare Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 1 luglio 2021) Dai 57 membri del 1921 ai 95 milioni di oggi. Il presidenterivendica l'unicità del percorso di Pechino egliin un percorso "" che ildeve accettare Segui su affaritaliani.it

Advertising

mummy53690440 : Cina, Xi celebra il centenario PCC e avvisa il mondo: 'Ascesa irreversibile' - - Affaritaliani : Cina, Xi celebra il centenario PCC e avvisa il mondo: 'Ascesa irreversibile' - chinafiles : Il centenario del partito è soprattutto l’occasione per incensare il modello cinese. Il “socialismo con caratterist… - LiveAvanti : Check out this article: Xi mette in guardia contro 'il bullismo' straniero mentre la Cina celebra il centenario del… - africaventuno : #Cina???? #Pechino celebra centenario?? del #Partitocomunista. #Xi, abbiamo a cuore il futuro dell'umanità, ma non sub… -