' Xbox continuerà a diversificare i suoi giochi e gli studi first-party'

(Di giovedì 1 luglio 2021) Il boss di, Phil Spencer, ha recentemente condiviso alcune informazioni sul futuro die su come le acquisizioni continueranno a svolgere un ruolo fondamentale nella crescita del marchio. Durante il podcast Unlocked di IGN Phil Spencer ha parlato di come il team diGameos abbia ancora molta strada da fare quando si tratta diil suo portfolio di. "Quando guardo il nostro portfolio, penso che ci siano ancora opportunità per noi, direi più contenuti adatti alle famiglie. Quando penso alla diversità geografica dei nostri ...

L'obiettivo di #Xbox: 'diversificare i suoi giochi e gli studi first-party'.

