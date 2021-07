Wimbledon, risultati femminili 1° luglio: fuori Giorgi. Al terzo turno Barty, eliminata Azarenka (Di giovedì 1 luglio 2021) Oggi, giovedì 1° luglio, il torneo di Wimbledon di tennis 2021, terzo Slam stagionale, che si gioca sull’erba outdoor di Londra, ha visto concludersi il secondo turno del tabellone principale del singolare femminile, per un totale di 17 incontri, dei quali 16 della parte alta ed 1 della parte bassa interrotto ieri e portato a termine oggi. Si esaurisce la presenza italiana tra le donne: l’unica italiana in campo, Camila Giorgi, viene battuta dalla testa di serie numero 19, la ceca Karolina Muchova, che si impone per 6-3 5-7 6-3 in due ore e sedici minuti di gioco. Muchova mette a segno 23 vincenti contro ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 luglio 2021) Oggi, giovedì 1°, il torneo didi tennis 2021,Slam stagionale, che si gioca sull’erba outdoor di Londra, ha visto concludersi il secondodel tabellone principale del singolare femminile, per un totale di 17 incontri, dei quali 16 della parte alta ed 1 della parte bassa interrotto ieri e portato a termine oggi. Si esaurisce la presenza italiana tra le donne: l’unica italiana in campo, Camila, viene battuta dalla testa di serie numero 19, la ceca Karolina Muchova, che si impone per 6-3 5-7 6-3 in due ore e sedici minuti di gioco. Muchova mette a segno 23 vincenti contro ...

