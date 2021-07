Wimbledon 2021: oggi in campo Berrettini contro Van De Zandschulp. Sonego sfida Galan Riveros. Mager incrocia Kyrgios (Di giovedì 1 luglio 2021) Sarà quarta giornata di Wimbledon 2021 molto intensa anche in chiave azzurra. Dopo il buon esordio di ieri contro Guido Pella, oggi Matteo Berrettini sfiderà nel match di secondo turno il neerlandese Botic Van De Zandschulp. Una partita sulla carta decisamente alla portata del tennista romano. Il numero 9 del mondo è candidato a un ruolo da protagonista nello Slam londinese e quella odierna dovrà essere solo una tappa di passaggio verso le fasi calde della manifestazione. Tra i due tennisti non ci sono precedenti ma il bagaglio tecnico e fisico di Berrettini è nettamente ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 luglio 2021) Sarà quarta giornata dimolto intensa anche in chiave azzurra. Dopo il buon esordio di ieriGuido Pella,Matteosfiderà nel match di secondo turno il neerlandese Botic Van De. Una partita sulla carta decisamente alla portata del tennista romano. Il numero 9 del mondo è candidato a un ruolo da protagonista nello Slam londinese e quella odierna dovrà essere solo una tappa di passaggio verso le fasi calde della manifestazione. Tra i due tennisti non ci sono precedenti ma il bagaglio tecnico e fisico diè nettamente ...

