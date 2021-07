William ed Harry di nuovo uniti nel nome di mamma Diana (Di giovedì 1 luglio 2021) William ed Harry come non li vedevamo da tempo. Felici di stare uno accanto all’altro. Merito di mamma Diana? (foto Getty) Sereni, sorridenti, rilssati. C’è voluta mamma Diana per riportare la pace tra William ed Harry. Dopo mesi di tensione, all’inaugurazione della statua dedicata alla principessa nei giardini di Kensington Palace, i due sono apparsi come non li vedevamo da tempo. Vale a dire, come due fratelli. Chissà, forse è stato l’influsso del Sunken Garden, il delizioso e intimo giardino a due passi da Kensington Palace in cui i principi hanno ... Leggi su amica (Di giovedì 1 luglio 2021)edcome non li vedevamo da tempo. Felici di stare uno accanto all’altro. Merito di? (foto Getty) Sereni, sorridenti, rilssati. C’è volutaper riportare la pace traed. Dopo mesi di tensione, all’inaugurazione della statua dedicata alla principessa nei giardini di Kensington Palace, i due sono apparsi come non li vedevamo da tempo. Vale a dire, come due fratelli. Chissà, forse è stato l’influsso del Sunken Garden, il delizioso e intimo giardino a due passi da Kensington Palace in cui i principi hanno ...

