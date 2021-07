William e Harry, U.K. in tilt: la pace è vicina? Le foto del tributo a Diana (Di giovedì 1 luglio 2021) William e Harry si ritrovano per svelare la statua dedicata alla defunta madre, la principessa Diana. Il Duca di Sussex ha lasciato Los Angeles per qualche giorno e ha raggiunto Londra, proprio in occasione di questo importante tributo. Come provano le foto che stanno circolando sul web, sembra che i due fratelli abbiano messi da parte i loro contrasti per l’evento dedicato alla madre. Infatti, William e Harry sono apparsi sorridenti e complici nel corso della cerimonia di inaugurazione della statua. Oggi Lady Diana avrebbe compiuto 60 anni ed è appunto ... Leggi su cityroma (Di giovedì 1 luglio 2021)si ritrovano per svelare la statua dedicata alla defunta madre, la principessa. Il Duca di Sussex ha lasciato Los Angeles per qualche giorno e ha raggiunto Londra, proprio in occasione di questo importante. Come provano leche stanno circolando sul web, sembra che i due fratelli abbiano messi da parte i loro contrasti per l’evento dedicato alla madre. Infatti,sono apparsi sorridenti e complici nel corso della cerimonia di inaugurazione della statua. Oggi Ladyavrebbe compiuto 60 anni ed è appunto ...

RaiNews : Fianco a fianco, il principe William e il fratello Harry hanno inaugurato la statua in memoria della madre… - rtl1025 : ?? Oggi #LadyD avrebbe compiuto 60 anni. Per l’occasione i suoi figli, #Harry e #William, si riuniranno per inaugu… - Corriere : William e Harry di nuovo insieme per l’inaugurazione della statua di Lady Diana a Kens... - ADM_assdemxmi : RT @Adnkronos: In memoria di #Diana, ecco la statua voluta da William e Harry. #LadyDiana. - avv_procopio : RT @Corriere: William e Harry di nuovo insieme per l’inaugurazione della statua di Lady Diana a Kens... -