William e Harry | finalmente insieme per Lady Diana | il gesto da brividi

Oggi la principessa Diana Spencer, morta il 31 agosto 1997, avrebbe compiuto 60 anni. La data assume un significato particolare, visto il momento complesso che sta vivendo la Royal Family e vista la tensione tra i 2 figli del principe Carlo e Lady Diana, William e Harry, che oggi si sono ritrovati per inaugurare la statua dedicata alla madre. Per tutti Lady Diana è stata un'indiscussa icona di eleganza. "La principessa del popolo", o "la principessa triste", appellativo utilizzato perché il suo matrimonio da favola con Carlo d'Inghilterra è finito presto in frantumi.

William e Harry all'inaugurazione della statua per Lady Diana: riavvicinamento reale o formale? DAL NOSTRO CORRISPONDENTE LONDRA - In nome della mamma si sono messi per un giorno i rancori alle spalle: ma è difficile che ciò sia bastato a riconciliare William e Harry , i "fratelli coltelli" della casa reale britannica. Perché troppo è il cattivo sangue che scorre ormai fra i due figli di Diana. L'occasione per il riavvicinamento, almeno sul piano ...

