William e Harry di nuovo insieme per l' inaugurazione della statua di Lady D | Hanno parlato di Euro2020

I duchi di Cambridge e del Sussex, William e Harry, hanno inaugurato la statua dedicata alla madre, Lady Diana, nel giorno di quello che sarebbe stato il suo 60esimo compleanno. Lo riporta la Bbc, ricordando che la cerimonia di oggi è la prima apparizione pubblica fatta insieme dai due fratelli dopo quella ai funerali del nonno Filippo lo scorso aprile. Il Daily Mail riporta indiscrezioni su quello che sarebbe stato il contenuto della conversazione tra i due fratelli, provati da quasi due anni di tensioni. I rapporti sarebbero peggiorati dopo che Harry ha ...

