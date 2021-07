WhatsApp | grande novità per immagini e video | cosa cambia

Advertising

ClaudiaZol2 : RT @BullaPupa: Artù ha soltanto 3mesi ma, ne ha passate di tutti i colori Adesso ha bisogno di una famiglia che li dia tranquillità, amore… - tecnoandroidit : Telegram: aggiornamento con videochiamate di gruppo e molto altro, WhatsApp battuta - Grande clamore sta suscitand… - Giuls27621128 : RT @BullaPupa: Artù ha soltanto 3mesi ma, ne ha passate di tutti i colori Adesso ha bisogno di una famiglia che li dia tranquillità, amore… - GnldNeolife : NOI, GLI OSPITI DI QUESTO GRANDE PIANETA Possiamo deturparlo incuranti dell'enorme danno, oppure possiamo contribui… - KsiazeMarek : RT @BullaPupa: Artù ha soltanto 3mesi ma, ne ha passate di tutti i colori Adesso ha bisogno di una famiglia che li dia tranquillità, amore… -

Ultime Notizie dalla rete : WhatsApp grande

Inews24

soddisfazione è stata espressa dal direttore del Misericordia, Massimo Forti, dai direttori ...Misericordia Grosseto Redazione 1 Luglio 2021 43 2 minuti di lettura Facebook Twitter...Abbiamofiducia e grandi aspettative per il Ghiviborgo, per il gruppo dei ragazzi e per le ... Tag borgo a mozzano calcio Redazione 1 Luglio 2021 45 1 minuto di lettura Facebook Twitter...Spunta su WhatsApp una grandissima novità riguardante immagini e video. Andiamo quindi a vedere cosa cambierà a breve sull'applicazione di messaggistica.Venerdì 2 luglio si alza il sipario sul cantiere di restauro della Villa di Diomede, lo scenografico complesso residenziale posto lungo la via dei Sepolcri, presso la necropoli di Porta Ercolano. Tra ...