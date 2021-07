Walter Nudo rivela il motivo dell’addio alla televisione:”Non posso più far decidere agli altri cosa è giusto” (Di giovedì 1 luglio 2021) Da qualche anno Walter Nudo non appare più nella televisione italiana, dalla quale ha deciso di allontanarsi per cambiare vita. L’attore aveva rivelato di voler prendere le distanze dal lavoro che per anni lo ha portato a interpretare ruoli nelle fiction più amate dagli italiani e ora comunica con suoi fan solamente attraverso Instagram. Sul social, Nudo lavora come mental coach e recentemente ha ammesso il reale motivo del suo addio alla televisione. Walter Nudo lontano ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 1 luglio 2021) Da qualche annonon appare più nellaitaliana, dquale ha deciso di allontanarsi per cambiare vita. L’attore avevato di voler prendere le distanze dal lavoro che per anni lo ha portato a interpretare ruoli nelle fiction più amate ditaliani e ora comunica con suoi fan solamente attraverso Instagram. Sul social,lavora come mental coach e recentemente ha ammesso il realedel suo addiolontano ...

