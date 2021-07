Wall Street cauta aspetta il Job Report (Di giovedì 1 luglio 2021) (Teleborsa) – La Borsa di New York prosegue la seduta in leggero rialzo alla vigilia della pubblicazione dei dati sull’occupazione. Gli investitori sono preoccupati per la variante Delta e la conseguente reintroduzione di misure di contenimento in alcuni Paesi che, del resto, rischia di frenare la ripresa economica. Sul fronte macroeconomico, dopo due settimane oltre quota 400mila, i nuovi sussidi di disoccupazione negli USA sono diminuiti a 364mila, sotto le attese degli analisti. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones, che avanza a 34.586 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l’S&P-500, che arriva a 4.311 punti. Leggermente negativo il Nasdaq 100 (-0,35%); poco ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 1 luglio 2021) (Teleborsa) – La Borsa di New York prosegue la seduta in leggero rialzo alla vigilia della pubblicazione dei dati sull’occupazione. Gli investitori sono preoccupati per la variante Delta e la conseguente reintroduzione di misure di contenimento in alcuni Paesi che, del resto, rischia di frenare la ripresa economica. Sul fronte macroeconomico, dopo due settimane oltre quota 400mila, i nuovi sussidi di disoccupazione negli USA sono diminuiti a 364mila, sotto le attese degli analisti. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones, che avanza a 34.586 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l’S&P-500, che arriva a 4.311 punti. Leggermente negativo il Nasdaq 100 (-0,35%); poco ...

Ultime Notizie dalla rete : Wall Street Wall Street cauta aspetta il Job Report La Borsa di New York prosegue la seduta in leggero rialzo alla vigilia della pubblicazione dei dati sull'occupazione. Gli investitori sono preoccupati per la variante Delta e la conseguente ...

Usa incassano appoggio 130 paesi su minimum tax globale Gli Stati Uniti hanno incassato l'appoggio internazionale a una minimum tax globale per le grandi aziende. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali i funzionari dei 130 paesi dell'Ocse si sono incontrati virtualmente giovedì e hanno espresso appoggio alla proposta americana, aprendo di ...

