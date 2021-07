Von der Leyen | pronti a messa in mora Ungheria per legge omofoba

Advertising

RaiNews : Von der Leyen: generati 200 milioni di certificati. Stragrande maggioranza Stati membri Ue già collegata al sistema… - repubblica : Ursula Von der Leyen: 'La legge anti-Lgbt ungherese è una vergogna' - LegaPremier : RT @EsteriLega: Con calma MIGRANTI: VON DER LEYEN, 'SPERO PROGRESSI SU PATTO UE ENTRO FINE ANNO - e_pelos : @SecolodItalia1 Quando anche l'Italia subirà le minacce di quella poco di buono della Von der Leyen, vorrà dire che… - InnovazioneTri1 : RT @AgostinelliAldo: #COVID19: oggi entra in vigore nell’#EU il #GreenPass: già generati 200 milioni di documenti. Von der Leyen: “E’ il si… -

Ultime Notizie dalla rete : Von der

Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea UrsulaLeyen, oggi a Lubiana, durante la conferenza stampa congiunta con il primo ministro sloveno Janez Jansa, teletrasmessa a ...Sono le parole della presidente della Commissione europea, UrsulaLeyen, nel giorno in cui viene introdotto il certificato verde covid - 19. Ad oggi 21 stati membri dell'Ue, Italia compresa, ...BRUXELLES - "Come voi, la Commissione è pienamente impegnata a sostenere il percorso europeo dei Balcani occidentali. Ci impegniamo inoltre a compiere progressi nel processo di allargamento dell'Ue, a ..."Starà a noi, insieme, guidare la ripresa e assicurarci che funzioni in modo fluido e veloce sul terreno": così Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, dalla Slovenia, alla prima c ...