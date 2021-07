Vomero | San Carlo all’Arena e Chiaiano | controlli dei Carabinieri | 3 arresti I NOMI

Advertising

tarokov : RT @castelliditalia: Castel Sant'Elmo, costruito intorno al XIV sec, sorge sulla collina del Vomero nei pressi di San Martino a #Napoli, #C… - waltercasagran : RT @castelliditalia: Castel Sant'Elmo, costruito intorno al XIV sec, sorge sulla collina del Vomero nei pressi di San Martino a #Napoli, #C… - andserret : RT @castelliditalia: Castel Sant'Elmo, costruito intorno al XIV sec, sorge sulla collina del Vomero nei pressi di San Martino a #Napoli, #C… - agomezes12 : RT @castelliditalia: Castel Sant'Elmo, costruito intorno al XIV sec, sorge sulla collina del Vomero nei pressi di San Martino a #Napoli, #C… - FrankH1234567 : RT @castelliditalia: Castel Sant'Elmo, costruito intorno al XIV sec, sorge sulla collina del Vomero nei pressi di San Martino a #Napoli, #C… -

Ultime Notizie dalla rete : Vomero San

2a News

Prosegue, invece, l'attività nei distretti sanitari: alsono state somministrate 185 prime ... un uomo di 43 e una donna di 37 anni: cluster familiare); un uomo di 35 anni a Quarto; 2...Il poliambulatorio del distretto 27 è il primo ad aprire ed è situato al, in viaGennaro ad Antignano. Il centro è destinato specificamente alle somministrazioni di prime dose del vaccino ...Gli esercizi non avevano garantito la corretta tracciabilità dei prodotti in vendita: 127 i chili di molluschi sequestrati ...I controlli al Vomero da parte dei carabinieri che hanno arrestato 3 persone. I controlli anche a San Carlo all'Arena e a Chiaiano ...