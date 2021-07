Volvo Concept Recharge - La Suv anticipa l' erede elettrica della XC90

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 1 luglio 2021) La prossima Suv al top di gamma, attesa sul mercato nel corso del 2022.ta dalla, svelata durante una presentazione digitale, sarà il primo modello costruito su una nuova piattaforma 100%, altamente flessibile, e il primo a essere governato da un sistema operativo sviluppato in casa dal costruttore svedese e battezzatoCars.OS. Finora ci siamo basati su sistemi chiavi in mano, che ci venivano consegnati in una scatola chiusa, ha detto il ceo, Hkan Samuelsson, usando una metafora, ma ora vogliamo riprenderci il controllo ...