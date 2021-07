Vodafone Italia, Ingrid Veneri nuova Head of Brand & Advertising (Di giovedì 1 luglio 2021) (Teleborsa) – Ingrid Veneri entra in Vodafone Italia assumendo il ruolo di Head of Brand & Advertising. La nuova manager riporterà direttamente ad Andrea Duilio, Direttore Consumer di Vodafone Italia. Ingrid Veneri ha iniziato la sua carriera in Procter & Gamble nel 2001 nella Comunicazione Istituzionale, per poi assumere ruoli di crescente responsabilità in ambiti B2B e B2C, nelle aree di Brand, Marketing e Innovazione in diverse ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 1 luglio 2021) (Teleborsa) –entra inassumendo il ruolo diof. Lamanager riporterà direttamente ad Andrea Duilio, Direttore Consumer diha iniziato la sua carriera in Procter; Gamble nel 2001 nella Comunicazione Istituzionale, per poi assumere ruoli di crescente responsabilità in ambiti B2B e B2C, nelle aree di, Marketing e Innovazione in diverse ...

