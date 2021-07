Vizzolo | inaugurata la nuova pista ciclabile che unisce il centro del paese con la frazione di Sarmazzano

(Di giovedì 1 luglio 2021) L’opera, finanziata interamente da Regione Lombardia nell’ambito degli stanziamenti a favore degli enti locali in virtù dell’emergenza Covid, è stata intitolata a Margherita Hack

L’opera, finanziata interamente da Regione Lombardia nell’ambito degli stanziamenti a favore degli enti locali in virtù dell’emergenza Covid, è stata intitolata a Margherita Hack ...«Nata per unire il centro di Vizzolo alla frazione di Sarmazzano, dedichiamo la neonata pista ciclabile alla grande scienziata Margherita Hack, che alla passione per la fisica ha sempre accompagnato q ...