Vito Crimi | ovvero il gerarca minore che ha scoperto l’insubordinazione

Leggi su cityroma

(Di giovedì 1 luglio 2021) Voleva chiudere radio radicale e ingaggiò una sfida coi giornalisti sotto l’ala del fondatore e garante, ma ora è diventato la quinta colonna di Conte Scrivo questo articolo davanti ad una foto che me lo ha ispirato, risalente al 2014., nato 42 anni prima a Palermo ed eletto in Lombardia per il MoVimento 5 Stelle dopo avere dichiaratamente votato in vita sua, in ordine di tempo, per Rifondazione Comunista, Pds, Italia dei Valori di Antonio Di Pietro e Alleanza Nazionale di Gianfranco Fini, fa gli onori di casa a Beppe Grillo in una tribuna del Senato. Dove egli è quasi il più alto in grado del MoVimento, ...