"Vite - L'arte del possibile": l’ospite della terza puntata è Brunello Cucinelli. VIDEO (Di giovedì 1 luglio 2021) È stato Brunello Cucinelli il protagonista della terza puntata del secondo ciclo di "Vite – L’arte del possibile", una serie di interviste realizzate dal direttore di Sky TG24 Giuseppe De Bellis a grandi personaggi italiani. L’incontro con l’imprenditore filosofo - andato in onda su Sky TG24, rivedibile su Sky arte lunedì 5 luglio alle 19.00 e disponibile On Demand e sul sito Skytg24.it - è stata un'occasione per parlare, fra l’altro, del suo lavoro, del suo rapporto con L’Italia, i giovani e la filosofia. Essere considerato un imprenditore ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 1 luglio 2021) È statoil protagonistadel secondo ciclo di "– L’del", una serie di interviste realizzate dal direttore di Sky TG24 Giuseppe De Bellis a grandi personaggi italiani. L’incontro con l’imprenditore filosofo - andato in onda su Sky TG24, rivedibile su Skylunedì 5 luglio alle 19.00 e disponibile On Demand e sul sito Skytg24.it - è stata un'occasione per parlare, fra l’altro, del suo lavoro, del suo rapporto con L’Italia, i giovani e la filosofia. Essere considerato un imprenditore ...

