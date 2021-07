Vince ancora Cavendish che raggiunge quota 32 vittorie nel Tour

Advertising

Mark Cavendish vince ancora, 32° successo al Tour de France: vicino al record del mito Merckx

Mark Cavendish si aggiudica la sesta tappa del Tour de France 2021, la Tours - Chateauroux di 160.6 km. Il corridore della Deceuninck - Quick Stepla frazione in volata davanti a Jasper Philipsen (Alpecin - Fenix) e Nacer Bouhanni (Team Arkea - Samsic) e firma il bis in questa edizione della Grande Boucle, per il successo numero 32 in ...Mark Cavendish fa doppietta e dopo il trionfo a Fougèresanche la tappa di Tours - Châteauroux. Volata straordinaria del ciclista britannico che batte in un finale bellissimo tutto il gruppo di velocisti. Dietro di lui Philipsen e Bouhanni, ...Svolta nei diritti televisivi della Coppa Italia e della Supercoppa italiana. Ad aggiudicarsi l'esclusiva, per il prossimo triennio, è stata Mediaset, ...Adesso il record di Merckx è a sole 2 vittorie, mentre le vittorie totali nei Grandi Giri per il ciclista britannico sono 50.