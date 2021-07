VIDEO Italia-Porto Rico, highlights e sintesi della partita. Debutto azzurro vincente al Preolimpico (Di giovedì 1 luglio 2021) L’Italia bagna vittoriosamente il proprio esordio al Preolimpico di Belgrado: Porto Rico esce sconfitto con il punteggio di 90-83, in una partita che per diversi minuti ha minacciato di Ricordare, sebbene con aspetti agonistici notevolmente differenti, quella disputata ai Mondiali di Cina 2019. Gli azzurri di coach Meo Sacchetti non dovranno dunque vedersela con la Serbia in semifinale: aspettano invece la vincente dello scontro tra Filippine e Repubblica Dominicana, che hanno entrambe già perso (non senza farsi valere) contro la Serbia nell’altro ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 luglio 2021) L’bagna vittoriosamente il proprio esordio aldi Belgrado:esce sconfitto con il punteggio di 90-83, in unache per diversi minuti ha minacciato dirdare, sebbene con aspetti agonistici notevolmente differenti, quella disputata ai Mondiali di Cina 2019. Gli azzurri di coach Meo Sacchetti non dovranno dunque vedersela con la Serbia in semifinale: aspettano invece ladello scontro tra Filippine e Repubblica Dominicana, che hanno entrambe già perso (non senza farsi valere) contro la Serbia nell’altro ...

Advertising

lucianonobili : “Quando soli contro tutti abbiamo chiuso l’esperienza del governo Conte, che non era in grado di risolvere i proble… - OfficialASRoma : ?? CAMPIONI D'ITALIA UNDER 17! ???? ?? #ASRoma ?? - berlusconi : Come orizzonte temporale realistico per il Centro-destra unito ho indicato le elezioni del 2023. Nel frattempo, ovv… - WAL_Italia : ''Adesso li scanno, voglio vedere' Belluno- Decreto di condanna per l'autore. Condanna per l’inseguitore dei 4 Lup… - lazio_story : RT @Controcalcio1: #Italia #Nazionale #EURO2020 #Mancini e #Vialli: una storia di amicizia e di vita prima ancora che di calcio CLICCA… -