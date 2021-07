Viareggio | polemica per le parole del consigliere di Fratelli d’Italia | ”Le risse? Colpa delle ragazzine in shorts”

MarioGiannelli : RT @DadaViruz: DEl Ghingaro nonm c'è. Miracolo esterna contro Di Beo sale a Viareggio la polemica dopo il corteo del 29 giugno. https://t.c… - DadaViruz : DEl Ghingaro nonm c'è. Miracolo esterna contro Di Beo sale a Viareggio la polemica dopo il corteo del 29 giugno.… - RoyLepore : #Per esponente Fdi shorts ragazzine istigano risse, polemica Intervento durante seduta streaming consiglio comunale Viareggio - GRonchieri : Movida e risse, consigliere FdI: 'Ragazzine in shorts provocano gelosie'. Polemica a Viareggio -… -

Ultime Notizie dalla rete : Viareggio polemica

Le risse tra giovani vengono fatte per colpa delle ragazzine che indossano shorts troppo corti. È(Lucca) per un intervento del consigliere comunale Fdi Marco Dondolini . Si stava affrontando il tema della movida giovanile a seguito di alcuni episodi violenti, con giovani ...Controradio Infonews -(Lucca) per un intervento durante la seduta d'aula in streaming del consigliere comunale Fdi Marco Dondolini, che, nel corso di una discussione sulla questione della movida ...“Le ragazzine di oggi gli shorts non li portano più all’altezza dei fianchi, ma dal fondoschiena in su. Sono tutte belle scoperte, pancia e ombelico in vista e istigano i ragazzini, le ho sentite io p ...Polemica per la frase di Marco Dondolini sui pantaloncini delle ragazze. Il consigliere di Fratelli d’Italia di Viareggio teorizza in un video che sarebbero le ragazzine di 12-13 anni in abiti troppo ...