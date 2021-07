Viareggio, per il consigliere di Fratelli d’Italia “le ragazzine in short istigano le risse tra ragazzi”. Il sindaco: “Frasi gravissime e intollerabili” (Di giovedì 1 luglio 2021) “Le ragazzine di oggi gli short non li portano più all’altezza dei fianchi, ma dal fondoschiena in su. Sono tutte belle scoperte, pancia e ombelico in vista e istigano i ragazzini, le ho sentite io personalmente, ad andare a picchiare il compagno, perché magari sono state avvicinate o è stato detto loro qualcosa. E questi abbigliamenti provocano gelosie tra ragazzi”. Polemica a Viareggio, in provincia di Lucca, per l’intervento del consigliere comunale Fdi Marco Dondolini, durante una discussione sulla questione della movida giovanile a seguito di alcuni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) “Ledi oggi glinon li portano più all’altezza dei fianchi, ma dal fondoschiena in su. Sono tutte belle scoperte, pancia e ombelico in vista eni, le ho sentite io personalmente, ad andare a picchiare il compagno, perché magari sono state avvicinate o è stato detto loro qualcosa. E questi abbigliamenti provocano gelosie tra”. Polemica a, in provincia di Lucca, per l’intervento delcomunale Fdi Marco Dondolini, durante una discussione sulla questione della movida giovanile a seguito di alcuni ...

