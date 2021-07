Viaggio nella grande bellezza, il mistero Padre Pio: le anticipazioni con Cesare Bocci su Canale 5 (Di giovedì 1 luglio 2021) Viaggio nella grande bellezza, Padre Pio: anticipazioni quarta puntata Questa sera, 1 luglio 2021, su Canale 5 va in onda la quarta puntata della nuova stagione di Viaggio nella grande bellezza, i doc-evento con Cesare Bocci. nella quarta puntata di questa sera dal titolo “il mistero Padre Pio”, l’attore racconta il grande Santo di Pietralcina, uno dei più popolari e venerati in Italia e nel mondo. Non ... Leggi su tpi (Di giovedì 1 luglio 2021)Pio:quarta puntata Questa sera, 1 luglio 2021, su5 va in onda la quarta puntata della nuova stagione di, i doc-evento conquarta puntata di questa sera dal titolo “ilPio”, l’attore racconta ilSanto di Pietralcina, uno dei più popolari e venerati in Italia e nel mondo. Non ...

Advertising

OfficialSSLazio : ???? Da 2 al 4 luglio presso il palazzo di Santachiara alle spalle del Pantheon si terrà La mostra “la Lazionale, un… - Mariari30057064 : RT @Focus_it: Perché liberarsi degli oggetti personali può risultare così difficile? Viaggio nella mente di chi non butta via niente https:… - bubinoblog : GUIDA TV 1 LUGLIO 2021: UN GIOVEDÌ TRA DOC, VIAGGIO NELLA GRANDE BELLEZZA E LE RAGAZZE - paoloigna1 : RT @Corriere: Nella nuova puntata di #SensoCivico «Turisti non a caso» riscopriamo la bellezza del viaggio come impegno verso noi stessi e… - AntoPortalupi : RT @Mario_Mantovani: Le trasformazioni profonde del lavoro sono rimaste come sospese nel periodo di pandemia, quasi fossero assorbite nella… -