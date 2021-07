Viaggi, ma anche concerti, mostre e ristoranti. Da oggi operativo il green pass dell’Ue (Di giovedì 1 luglio 2021) La corsa dell’Europa per salvare l’estate taglia il traguardo. A soli tre mesi e mezzo dal primo coraggioso ma dibattuto annuncio di Bruxelles, è tutto pronto per l’esordio del green pass Covid, il lasciapassare pensato per ridare agli europei la libertà di Viaggiare nel Vecchio Continente dopo la paralisi causata dalla pandemia. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 1 luglio 2021) La corsa dell’Europa per salvare l’estate taglia il traguardo. A soli tre mesi e mezzo dal primo coraggioso ma dibattuto annuncio di Bruxelles, è tutto pronto per l’esordio delCovid, il lasciaare pensato per ridare agli europei la libertà diare nel Vecchio Continente dopo la paralisi causata dalla pandemia.

Advertising

dinoadduci : LeasePlan - Ora lauto si trova anche all'agenzia viaggi - viaggiareonthe1 : LeasePlan - Ora lauto si trova anche all'agenzia viaggi - il_brigante07 : RT @BiroPelikan: @DiegoFusaro La mia proposta : non fare piu' niente , ristoranti , bar , viaggi, concerti , teatri ecc...fosse per me gli… - BiroPelikan : @DiegoFusaro La mia proposta : non fare piu' niente , ristoranti , bar , viaggi, concerti , teatri ecc...fosse per… - infoitinterno : Al via il green pass, da oggi vale in tutta Europa: viaggi ma anche concerti, teatri e ristoranti -