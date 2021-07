infoitcultura : Vera Miales con Amedeo Goria: “Non sono una mantenuta” e fa chiarezza sul sesso 5 volte al giorno - infoitcultura : Vera Miales, la fidanzata di Amedeo Goria infuriata: «Bullismo, non sono mantenuta. E il sesso 5 volte al giorno » - PasqualeMarro : #VeraMiales, fidanzata di #AmedeoGoria, veleno contro #MariaTeresa e #Guenda - zazoomblog : Amedeo Goria Vera Miales rompe finalmente il silenzio: “La gente si ricrederà su di noi” la risposta alle accuse -… - zazoomblog : Amedeo Goria Vera Miales rompe finalmente il silenzio: “La gente si ricrederà su di noi” la risposta alle accuse -… -

Ultime Notizie dalla rete : Vera Miales

In una lunga intervista rilasciata a Fanpage,ha deciso non solo di raccontare com'è nata la storia d'amore con Amedeo Goria , ma anche di chiarire alcuni aspetti molto discussi di questa relazione. Ha iniziato svelando come si sono ...'Non sono la mantenuta di Amedeo Goria '. A ribadirlo con forza è, dopo gli insulti ricevuti riguardo alla loro relazione. Tra il giornalista e la modella ci sono 31 anni di differenza e in molti hanno messo in dubbio la veridicità del loro amore, specie ...Le news di gossip in breve di mercoledì 30 giugno Pierpaolo Pretelli, prima il vaccino e poi a giocare con Leo. Pierpaolo Pretelli ha condiviso un video nelle sue storie Instagra ...La fidanzata di Amedeo Goria, Vera Miales, ha confessato dettagli e retroscena della sua storia d'amore con l'ex marito di Maria Teresa Ruta.