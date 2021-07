Vecino era vicino al Napoli, ecco il motivo per cui l’affare non si è concluso (Di giovedì 1 luglio 2021) Matias Vecino, centrocampista dell’Inter, sarebbe potuto diventare un giocatore del Napoli. Matias Vecino, uno dei centrocampisti dell’Inter, ha suscitato l’interesse del club di Aurelio De … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 1 luglio 2021) Matias, centrocampista dell’Inter, sarebbe potuto diventare un giocatore del. Matias, uno dei centrocampisti dell’Inter, ha suscitato l’interesse del club di Aurelio De … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

