Variante Delta, Ricciardi: 'Rischiamo contagi come la Gran Bretagna. Lockdown a ottobre? Non si può escludere' (Di giovedì 1 luglio 2021) consulente del ministero della Salute, è intervenuto a ' The Breakfast Club ' su Radio Capital dove ha fatto il punto sulla pandemia da e, in particolare, sulla , che ormai sta spaventando davvero ... Leggi su leggo (Di giovedì 1 luglio 2021) consulente del ministero della Salute, è intervenuto a ' The Breakfast Club ' su Radio Capital dove ha fatto il punto sulla pandemia da e, in particolare, sulla , che ormai sta spaventando davvero ...

Advertising

RegioneLazio : Ricordiamo ai tifosi provenienti dall'estero per la partita del 3 luglio a Roma, Inghilterra??????????????-Ucraina???? che è… - repubblica : Variante Delta, quel contagio sprint al supermercato: due clienti infettati dopo essersi solo passati accanto - fattoquotidiano : Variante Delta, in Uk impennata di contagi ma non di ricoveri. Su 117 vittime 50 era vaccinate ma over 50 e con “pa… - dopodich1 : @Dio Soliti tributi di vite umane da sacrificare per l'altrettanto potente #diocalcio. La letale variante Delta non… - miagmarsuren : RT @MinutemanItaly: Quindi sono i vaccinati, doppia dose, i portatori sani, asintomatici, della variante Delta. E lo scrivono pure ?? https:… -