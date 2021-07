Variante delta Campania, De Luca: “Casi di 18enni tornati da Maiorca” (Di giovedì 1 luglio 2021) “In Campania abbiamo una presenza preoccupante di Variante delta. Abbiamo trovato alcuni ragazzi, di 18 anni, andati a una festa a Palma di Maiorca tornati positivi al Covid, Variante delta”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, a Sorrento per la tre giorni di Alis. De Luca è poi tornato sulle recenti critiche espresse nei confronti del commissario Figliuolo: “Conflittuale il mio rapporto con lui? Assolutamente no, ho il massimo rispetto per il generale. Io non condivido la sovrapposizione di ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 1 luglio 2021) “Inabbiamo una presenza preoccupante di. Abbiamo trovato alcuni ragazzi, di 18 anni, andati a una festa a Palma dipositivi al Covid,”. Lo ha detto il presidente della RegioneVincenzo De, a Sorrento per la tre giorni di Alis. Deè poi tornato sulle recenti critiche espresse nei confronti del commissario Figliuolo: “Conflittuale il mio rapporto con lui? Assolutamente no, ho il massimo rispetto per il generale. Io non condivido la sovrapposizione di ...

Ultime Notizie dalla rete : Variante delta Variante Delta: green pass, vaccini, zone rosse. L'impatto sulla lotta al Covid La variante Delta del coronavirus avanza anche in Italia e, mentre la campagna vaccinale va avanti, si cercano nuove strategie per evitare che i contagi riprendano a moltiplicarsi come accade nel ...

Discoteche, Fedriga per la riapertura: 'Con il Green pass si può' 'I vaccini proteggono anche dalla variante Delta, ovvero se un contagio ha sintomi lievi o addirittura nulla è totalmente diverso dal dramma che abbiamo visto col coronavirus fino a oggi', ha detto ...

Variante Delta, primi sintomi diversi: "Serve molta prudenza" il Resto del Carlino Variante delta Campania, De Luca: “Casi di 18enni tornati da Maiorca” “In Campania abbiamo una presenza preoccupante di variante Delta. Abbiamo trovato alcuni ragazzi, di 18 anni, andati a una festa a Palma di Maiorca tornati positivi al Covid, variante Delta”. Lo ha ...

Covid, Draghi: “La pandemia non è finita, dobbiamo fronteggiare l’emergere di pericolose varianti” Draghi, la variante Delta potrebbe peggiorare la pandemia e la crisi Oltre agli esperti che raccomandano prudenza per la diffusione della variante Delta, più facilmente trasmissibile, anche il premier ...

